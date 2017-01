Üzemcsarnok épül a Pécsi Ipari Parkban

Csaknem 600 millió forintos beruházással kétezer négyzetméteres üzemcsarnok épül befektetők számára a Pécsi Ipari Parkban. A közelmúltban aláírták az ipari ingatlanra vonatkozó projekt támogatási szerződését.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) finanszírozott beruházás keretében egy 2000 négyzetméter hasznos alapterületű, hat méter belmagasságú, szekcionálható, könnyűszerkezetes üzemcsarnok épül az ipari termeléshez szükséges közművekkel. Az ipari park ezáltal az országos raktárközpontok közé is bekerül, amikről itt tájékozódhat.

A létesítményt úgy alakítják ki, hogy akár két termelő vállalat egymástól elválasztva folytathassa benne a munkát. Ahhoz 250 méter hosszúságú bekötőút is épül.

A kivitelezés várhatóan az év második felében indul és 2017 végére be is fejeződik, és már a munkálatok alatt pályázatot írnak ki az üzemcsarnok hasznosítására.

A létesítmény építésének szükségességét igazolja, hogy a gazdasági szereplők jelentős része keres bérelhető ingatlanokat, főleg kiadó raktárhelyiségeket. Várakozások szerint a csarnokba települő cég vagy cégek legkevesebb száz új munkahelyet teremtenek.

Pécs az elmúlt években célul tűzte ki a város gazdasági alapjainak megerősítését, az iparterületek fejlesztését, a foglalkoztatási helyzet javítását és a befektetők városba vonzását. 2010 óta a városba települt cégek közül az IT Services Hungary és a Harman amerikai hangtechnika-gyártó cég is 500-500 embert foglalkoztat. A “régi ipari park” néven is emlegetett 131 hektáros területen működő 46 vállalat csaknem 1500 embernek biztosít megélhetést.

A Pécsi Ipari Parkot üzemeltető – teljes mértékben önkormányzati tulajdonú – Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a szóban forgó területen található, a cég százszázalékos tulajdonában lévő 6600 négyzetméter területű üzemcsarnok és ingatlan bérbeadásából 2015-ben mintegy 85 millió, tavaly pedig mintegy 80 millió forintos bevételt realizált.