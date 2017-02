Nyárra elkészül az új TNT raktárközpont Ferihegyen

Share on Google Plus

Több nagy beruházás zajlik idén a ferihegyi repülőtéren. Nyáron elkészül például az új TNT raktárközpont az integrátor cégeknek.

A budapesti és az agglomerációs raktárpiac sajátos színfoltja a ferihegyi repülőtér különféle objektumainak együttese, ahol folyamatosak a fejlesztések.

Nyár elején átadják a TNT új raktár- és iroda-létesítményét az integrátor cégek számára kijelölt területen az 1-es Terminál közelében. A projekt eredményeképpen az integrátorok tovább javíthatják szolgáltatásaik színvonalát, hiszen a rájuk bízott küldeményeket a lehető legkorszerűbb repülőtéri létesítményben kezelhetik majd.

A TNT-bázis átadását követően annak tőszomszédságában a DHL Express részére is új logisztikai létesítmény készül el, amellyel a repülőtéren működő DHL-részlegek száma háromra emelkedik. A DHL Express mintegy 400 munkahelyet hoz a repülőtérre. A dedikált légiáru-szállító társaságok részére a Budapest Airport megkezdte egy új, jelentős raktár- és iroda-komplexum, a Cargo City megvalósításának előkészítését is.

Idén januárban megkezdődött a 10 000 négyzetméteres utas-móló kivitelezése az építési terület előkészítésével. A projekt 20 hónapot vesz igénybe a 2B Terminál forgalmi előterén. Az új móló tíz C-kategóriás (Airbus A320-as vagy Boeing 737-es) keskenytörzsű légijármű, vagy három szélestörzsű (elsősorban hosszú-távú járatokat teljesítő Airbus A330-as vagy Boeing 777-es) és négy C kategóriás repülőgép egyidejű, utas-hídon keresztül történő kiszolgálását teszi majd lehetővé. A móló összesen 27 különböző beszállítási opciót nyújt, hiszen a buszos beszállítást is támogatja, és biztosít gyalogos be- és kiszállítást kiszolgáló kapukat is, a légitársaságok eltérő igényeihez igazodva.

Egy új repülőtéri szálloda kivitelezése is jó ütemben halad a 2B Terminállal szemközt a földi oldalon, ahonnan alig két perces sétával lehet eljutni a terminál épületéhez. A négyemeletes ibis Styles Budapest Airport Hotel 145 szobával, tágas konferenciaközponttal, étteremmel, valamint külön parkolóval várja majd vendégeit.

Idén a Budapest Airport hozzávetőlegesen 1000 új parkolóhellyel bővíti parkolói kapacitását, 4 600 fölé emelve ezzel az összes rendelkezésre álló repülőtéri parkolóhely számát. Öt különböző parkoló közül választhatnak az autósok utazásuk hossza, a repülőtéri tartózkodás tervezett ideje, illetve a parkolók termináltól való távolságát alapul véve: a Terminál, a Business, a Holiday, a Holiday Plus és a Holiday Lite is várja őket.

Az utasok kényelmét szolgáló tíz új check-in pult kialakítása már folyamatban van a 2B Terminálon, az épület középső részén, lehetővé téve egyúttal a nem-schengeni terminál légi-oldali területének átalakítását is, amelynek keretében megújulnak az itt található éttermek, és átsétálós kialakításúvá (ún. walk-through rendszerűvé) válhat a duty-free üzlet, hogy az utasok részéről jelentkező egyre növekvő kereslet könnyebben kielégíthető legyen.

Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója, és hozzátette: „A növekvő keresletet ki kell elégítenünk mind a kapacitások, mind a szolgáltatási színvonal vonatkozásában, egy évvel ezelőtt ezért indítottuk el 160 millió eurós (mintegy 50 milliárd forintos) repülőtér-fejlesztési programunkat, a BUD 2020-at. Idén már repülőtér-szerte dolgoznak a daruk az építkezéseken; fejlesztési programunk teljes gőzzel halad.”