Regionális logisztikai központot hoz létre a Bosch

Térségünk folyamatos növekedése, illetve a jelenlegi és a jövőbeni vásárlói igények kielégítése miatt a Bosch 2018-tól közép-kelet-európai logisztikai központot telepít Hatvanba, amivel 250 új munkahelyet teremt a régió munkavállalói számára. A vállalat a Hatvani Ipari Parkban bérel majd 62 ezer négyzetméteres területet erre a célra.

A Bosch évek óta dinamikus, töretlen fejlődést mutat a közép-kelet-európai térségben, de azt jóval korábban felismerte, hogy a jelenlegi telephelyeire szétosztott raktározási kapacitás és logisztikai erőforrás az elkövetkező évek során már vélhetően nem lesz képes az összes felmerülő ügyféligény megfelelő és korszerű kielégítésére. Azonban a Bosch, további helyi raktárak egyenkénti létrehozása helyett – összhangban az Ipar 4.0-s fejlesztések térnyerésével – egy központi raktárbázis létesítése mellett döntött, gyarapítva ezzel a hazai logisztikai központok sorát.

Így a vállalat nem csak optimalizálni tudja, hanem új technológiai evolúciós szintre is emeli régiós tevékenységét, egyben fenn tudja tartani stabil növekedését is. A hatvani logisztikai központ átadása 2018 tavaszán várható, a létesítmény a Bosch több mint 800 telephelyet számláló logisztikai hálózatába kapcsolódik majd be. A Hatvani Ipari Park üzemeltetője is örülhet, hiszen a kiadó ipari parkok igyekeznek minél jobban feltölteni bérbe adható területeiket.

A Hatvanba tervezett logisztikai központ a raktározás, valamint a be- és kiszállítás mellett a szinergiát mutató, különböző régiós folyamatok összekapcsolásával és összehangolásával foglalkozik majd. A létesítmény a régióba bejövő és onnan kimenő termékeket és nyersanyagokat egyaránt kezelni fogja. Ezzel a projekttel a Bosch integrálni és harmonizálni tudja a térségbeli logisztikai tevékenységét, a hálózatba kapcsolt központ továbbá az ellátási láncban végbemenő folyamatok gyorsabb megvalósítását, hosszú távon pedig egy új üzleti modell kialakítását támogathatja.

A Bosch telephelyein megvalósított, sokrétű Ipar 4.0-s megoldások célja a gyártási és logisztikai folyamatok gyorsítása, valamint a termékek és a szolgáltatások biztonsági és minőségi színvonalának további emelése.

Ilyen technológia például a Bosch számos telephelyén használt RFID (Radio Frequency Identification, rádiófrekvenciás azonosítás) alapú leltározás, a hatalmas adatmennyiségek felhőalapú tárolása és feldolgozása, vagy említhetjük még például a hálózatba kapcsolt akkumulátoros csavarozókat is, amelyek centiméternyi pontossággal jelentik pozíciójukat a központi termelési rendszernek, amely ennek megfelelően adja meg az egyes szerszámoknak az adott feladatukhoz szükséges meghúzási nyomaték értékét.